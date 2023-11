Il Ministro dell'istruzione Valditara contestato ad Arona - VIDEO

Il Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Valditara è in tour nelle scuole del novarese e del Vco nella giornata di oggi, lunedì 20 novembre 2023.

Il Ministro contestato

Il Ministro Giuseppe Valditara ha effettuato un breve tour dell'Istituto Fermi di Arona nella mattinata di oggi accompagnato dal dirigente scolastico Giovanni Amato, dall’onorevole Alberto Gusmeroli e da autorità locali. All'uscita però, la sorpresa: una contestazione organizzata dagli studenti che lamentano carenze proprio nell'istituto aronese.

"In questa scuola nemmeno il soffitto regge più" - "I diritti, non solo l’apparenza" - "Prima gli studenti poi le targhette" - "Mi merito un posto per mangiare" - "Ci mancano i laboratori".

Valditara ha commentato: "Il governo sta investendo molto nella scuola e nelle strutture, ascolto tutte le lamentele".

La posizione del Pd Arona

"Solidarietà e rispetto per i ragazzi e le ragazze dell’I.S. Fermi di Arona che oggi, in occasione della visita del Ministro dell’Istruzione Valditara, in modo assolutamente pacifico e composto, hanno manifestato esprimendo le loro esigenze ed aspirazioni chiedendo alla politica solo ascolto e risposte. La dignità della scuola pubblica passa da impegni e investimenti concreti.

Una scuola accogliente e inclusiva, dotata di laboratori, aule e spazi dedicati non solo alla didattica, ma dove poter svolgere assemblee ed anche attività extracurriculari.

I tanti lavori finalmente in corso e l’impegno a rendere gli spazi esterni dedicati allo sport sono un segnale positivo. Occorre andare avanti in questa direzione. La loro protesta riguarda tutti, sia gli studenti di oggi che quelli che verranno, e a chi ha il coraggio di esporsi in prima persona va il nostro ringraziamento e sostegno.

Viva la scuola pubblica, viva una scuola inclusiva ed aperta".