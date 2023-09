Il Ministro per la disabilità Locatelli ad Arona per "La Fabbrichetta"

Si avvicina la seconda inaugurazione de La Fabbrichetta del Mario Campagnoli ad Arona (NO). Il pomeriggio di sabato 30 settembre nella centrale piazza San Graziano ad Arona (dalle 16:30) segna un inizio simbolico delle attività de La Fabbrichetta con il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e Davide Maggi – Presidente Fondazione Comunità Novarese onlus.

L'appuntamento

Si parlerà di diritti - bisogni e buone prassi con Clara Salvador – Comitato Famiglie 162, Federico Alberghini – Direttore Banda Rulli Frulli e Mauro Fanchini – Direttore Il Ponte Cooperativa Sociale. Ma anche di alleanza generativa e networking con Adriano Tomba – Segretario Generale Fondazione Cattolica, e Mariella Enoc – Presidente Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Conduce e modera Clara Iatosti, giornalista di TV2000. La festa andrà avanti in piazza con “Tutti e nessuno”, il concerto della banda Rulli Frulli: 70 ragazze e ragazzi, adolescenti e giovani adulti, abili e diversamente abili, un percorso di crescita nei confronti dell’altro nel rispetto delle diverse capacità.

La prima e molto partecipata inaugurazione, sabato 23 settembre nei locali rinnovati de La Fabbrichetta in via Mottarone angolo via Vespucci, è stata l’occasione per il racconto di un bene collettivo che vuole diventare punto di riferimento e di coesione sociale per tutto il territorio del lago Maggiore, tra le province di Novara e Verbania. Tante voci hanno raccontato, insieme, la storia antica e nuova del luogo, ma anche le tre aree (inserimento lavorativo, avviamento al lavoro, aggregazione giovanile) intorno alle quali è stata pensata e costruita La Fabbrichetta.

Si sta svolgendo inoltre questa settimana la Open-Week de La Fabbrichetta. Un momento pensato per tutte le persone e le realtà del territorio interessate che possono accedere alla struttura, vedere gli spazi e le prime attività. In contemporanea, i ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore Enrico Fermi si stanno mettendo in gioco per progettare e immaginare l’utilizzo degli ambienti a loro disposizione.

La Fabbrichetta è una grande fabbrica di 800 metri quadri che è stata recuperata e trasformata in un bene per la comunità; lo spazio è diviso in tre aree interconnesse tra loro che si occuperanno di inclusione lavorativa, avviamento al lavoro, aggregazione giovanile e cultura. Un luogo inutilizzato da tempo si trasforma e diventa opportunità concreta e inclusiva in ambito formativo, lavorativo e aggregativo per giovani, persone fragili e persone con disabilità.