Il nuovo Presidente del conservatorio Cantelli è l'aronese Federico Sacchi

L’aronese Federico Domenico Eraldo Sacchi nominato a capo del CdA del Conservatorio.

La nomina

Con nomina firmata dal Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, Federico Domenico Eraldo Sacchi, classe 1976, si è insediato alla Presidenza dell’Istituto Superiore di Studi Musicali del capoluogo di provincia.

L’incarico è iniziato formalmente il 5 settembre e prevede, oltre alla posizione di vertice del Consiglio di Amministrazione dell’ente, funzioni di intermediazione tra il comparto didattico-artistico e quello amministrativo, nonché incarichi di rappresentanza istituzionale.

Sacchi è stato scelto dal Ministero in virtù di un curriculum che vanta, oltre alla formazione musicale e all’attività artistico professionale ventennale in veste di cantante lirico solista, anche una vasta formazione di tipo giuridico-gestionale. Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano, ha frequentato i corsi in management culturale dell’Accedemia alla Scala di Milano, nonché il programma di accelerazione B4I dell’Università Bocconi in veste di CEO di una startup.

Insomma, una poliedricità che ha permesso al neonominato Presidente di gestire, negli anni, attività di direzione artistica di corsi internazionali per cantanti lirici e di presidenza di vari associazioni ed enti culturali.

“Il Conservatorio Cantelli” - dice il Neopresidente – “ha per me innanzitutto un valore emotivo; qui sono cominciati i miei studi artistici e qui si è alimentata la fiamma della passione a tutto tondo per la musica”. “Tornare tra queste mura” – prosegue Sacchi – “è come tornare in una casa dove si era stati quando si era piccoli: il primo momento è quello della fascinazione, in cui si è sovrastati dai ricordi. Poi c’è la fase in cui si realizza la

responsabilità del proprio ruolo e si capisce che è arrivato il momento nella propria vita di restituire agli studenti, all’Istituto ed alla città di Novara la propria esperienza di professionista, a favore di una realtà culturale il più possibile inclusiva e programmatica”.

Il mandato di Sacchi durerà tre anni e vedrà il susseguirsi anche del neo eletto Direttore del Conservatorio, Prof.ssa Alessandra Aina che si insedierà nel mese di Novembre a termine del mandato del M. Roberto Politi, attuale direttore.