Il nuovo singolo del borgoticinese Mattia Tassar

Nessuna concessione alla scaramanzia per il borgoticinese Mattia Tassar (nella foto), in arte Tash. L'artista, conosciuto sul territorio da anni come cantante in vari progetti, ha scelto venerdì 17 marzo per l'uscita del nuovo singolo "Quando ci ricapita".

Le sue parole

La traccia è disponibile con il video sul suo canale YouTube e parla di due amanti: «Rimanda al pop rock italiano moderno - commenta Tassar - io lo chiamo pop elettronico. È nata da un mio pensiero su certe dinamiche che molti hanno sperimentato nella vita. I due protagonisti si trovano a tirare le somme sulla loro storia e sentono che si ritroveranno "quando ricapiterà". Il testo lascia all'ascoltatore la dignità di interpretare come sente e crede. Sto creando copertine per i singoli tramite intelligenza artificiale e anche il video di questa canzone è generato in tal modo.

Ho creato 6 video con 6 concetti differenti e Mira, Matteo Paracchini, uno dei miei collaboratori, li ha montati insieme. Sarà difficile organizzare eventi live per Tash, ma "Quando ci ricapita" sarà l'ultima canzone in scaletta nei concerti di altri progetti in cui sono coinvolto. A maggio o giugno usciremo con un altro brano. Tash ha fatto un percorso eccezionale dal primo singolo "Chimica instabile", uscito nel 2022. Ho collaboratori che sono parte integrante di questa crescita. Sono partito con due di loro: uno è Paolo Paracchini come produttore del progetto, dottore in Conservatorio, suonavamo insieme nei Domani smetto, un tributo a J-Ax. E poi Jacopo Bersan, che ha scritto le chitarre dell'ultimo disco di Mr. Rain, compreso il pezzo che è andato a Sanremo. Abbiamo poi fatto uscire "Vaniglia", coinvolgendo appunto anche Mira, Matteo Paracchini, che è responsabile delle riprese del programma "Chef in camicia".

Abbiamo realizzato "Una vita a Venice beach" e girato il video di "Motel" in un motel a Fontaneto d'Agogna. Nel team è entrato come fonico Michael Gario, che ha lavorato con artisti importanti come Irama, Ultimo e Maneskin. Per "Quando ci ricapita" la produzione e' affidata a Riccardo Amadori, il co/autore è Davide Zucchi. Sono ragazzi talentuosi che hanno lavorato nella produzione di un brano nell'ultimo album de Il pagante».