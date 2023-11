Il nuovo ufficio turistico di Lesa sarà realizzato da Herno

La giunta guidata da Luca Bona ha approvato la bozza di accordo con Herno Spa per la realizzazione del nuovo ufficio turistico sul lungolago di di Lesa: la "Lanterna di Lesa".

I dettagli

Una delle aziende simbolo della moda Italiana nel mondo, che porta ovunque il nome di Lesa, perché a Lesa è nata e ha piantato le proprie radici, realizzerà a sue spese un edificio che diverrà lo spazio dedicato alla promozione turistica nel luogo dove storicamente avvenivano gli scambi commerciali lacustri. Il dettaglio del progetto verrà presentato prossimamente.

Il Sindaco, nel suo comunicato, esprime i suoi ringraziamenti a Claudio Marenzi Presidente di Herno S.P.A. per il raggiungimento di questo concreto accordo col Comune di Lesa per una iniziativa davvero strategica per Lesa, un esempio di cosa significhi fare gioco di squadra tra amministrazioni pubbliche e aziende private nel solo interesse della collettività.