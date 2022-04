Il Palagreen chiude come centro vaccinale: i ringraziamenti del sindaco Monti

Covid

La campagna proseguirà in via Fogliotti.

Da ieri, giovedì 31 marzo, il Palagreen non sarà più il centro vaccinale di riferimento per l’aronese passando il testimone al Centro Prelievi di via Fogliotti dove si proseguirà la restante fase della campagna vaccinale.

I ringraziamenti del sindaco

”Chiude il Palagreen al pubblico: Asl ha deciso e stabilito di proseguire la profilassi per chi ancora desideri chiudere i cicli vaccinali in via Fogliotti, nella sede del centro prelievi , nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18.

Possiamo dire di avere contribuito con tutte le energie messe in campo, al raggiungimento di un obiettivo straordinario: dal 22/03/2021 al 31/03/2022 ad Arona nelle varie sedi utilizzate, sono state vaccite 80.000 persone, che hanno concluso il percorso fino alle terze dosi.

Voglio infatti ringraziare , per esempio Don Paolo Bellussi che nel primo periodo di emergenza, ci ha messo a disposizione il salone dell’Oratorio di Mercurago, in attesa di poter aprire il Palagreen, ancora in fase di completamento.

Voglio ringraziare tutto lo Staff di Medici vaccinatori che si sono avvicendati nei vari periodi nelle postazioni dell’hub vaccinale, anche in momenti nei quali si sono verificate delle problematiche dovute al fatto, che inevitabilmente una struttura nuova va messa alla prova , con tutti gli impianti da collaudare.

Mi sia consentito però fare i ringraziamenti, con un meritatissimo encomio a tutte le associazioni che hanno messo a disposizione uomini e donne , che si sono prodigati quotidianamente, sabati e domeniche compresi , e tutte le feste comandate con la loro indispensabile attività di accoglienza al centro vaccinale .

Ringrazio Aib, Alpini , Sogit , Le Aquile,Croce Rossa , coordinati dall’assessore alla Protezione Civile Monia Mazza.

Ringrazio tutti i volontari civili, che tutti i giorni, si sono anche loro prodigati nell’incessante lavoro per la compilazione dei moduli di adesione per la vaccinazione, ovviamente è impossibile nominarli tutti, ma devo dire che senza il loro apporto non sarebbe stato possibile ottenere un risultato numerico eccezionale.

Posso affermare di essere orgoglioso di tutte queste persone straordinarie ,che insieme hanno lavorato per superare un periodo di emergenza sanitaria, che speriamo possa non verificarsi più in futuro”.