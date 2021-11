Il Palagreen riaprirà come centro vaccinale venerdì 26

Vaccini

Oggi e domani vaccinazioni spostate a Oleggio Castello.

La struttura è chiusa da giorni a causa della rottura di una pompa di calore.

L'annuncio del sindaco Federico Monti

"L’Amministrazione, sentita la Direzione dell’ASL nella persona del Direttore Generale Dott. Angelo Penna, si é accordata per ridare disponibilità alla popolazione del centro vaccinale detto “Palagreen” di Via Monte Zeda a decorrere dal giorno 26 novembre per l’inoculazione delle terze dosi e il prosieguo della campagna vaccinale.

In generale si rileva che, purtroppo, nell’ultimo semestre risulta difficoltoso il reperimento e la fornitura di numerosi materiali di costruzione e apparecchiature. Ciò spiega perché si è protratta nel tempo la risoluzione del problema tecnico causato dalla rottura della pompa di calore della struttura.

Consapevole del disagio patito dalla popolazione, l’Amministrazione ci tiene a sottolineare che l’Ufficio Tecnico si è prodigato con tutte le forze per risolvere il problema nei tempi più rapidi consentiti dalla situazione attuale".