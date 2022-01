Il presidente Ente Parchi Ticino e Lago Maggiore ha rassegnato le dimissioni

Cambio al vertice

Erika Vallera, attuale vicepresidente, assumerà il ruolo di presidente fino a elezioni.

L’EGAP Ticino e Lago Maggiore comunica che Roberto Beatrice, Presidente dell’Ente di Gestione delle aree protesse delle province di Novara, Vercelli Biella e VCO, ha rassegnato le proprie dimissioni per ragioni personali che non gli permettevano una costante presenza nell’amministrazione dell’ente.

La sostituzione

Già da ottobre Beatrice, per problemi che hanno portato poi alle dimissioni, aveva delegato le funzioni alla vice presidente Erika Vallera. La quale ora, a seguito delle dimissioni del presidente, proseguirà pertanto nella sostituzione di quest’ultimo svolgendo temporaneamente le funzioni di Presidente dell’EGAP Ticino e Lago Maggiore sino alla nomina di un nuovo organo. L’ente comunica e rassicura pertanto che l’attività amministrativa non subirà alcun rallentamento. La vicepresidente Vallera insieme al Consiglio direttivo ringrazia Roberto Beatrice per l’attività sin qui svolta.