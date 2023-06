"Il presidente incontra il territorio" A Invorio si è parlato di marketing territoriale

Viabilità, manutenzione delle strade e iniziative per promuovere congiuntamente il territorio attraverso attività di marketing territoriale: questi alcuni degli argomenti trattati durante il quarto appuntamento del tour “Il presidente incontra il territorio”, giunto alla sua quarta edizione, che si è tenuto nel pomeriggio di lunedì 26 giugno, nel municipio di Invorio.

Le parole di Binatti

"Ringrazio il sindaco Flavio Pelizzoni – commenta il presidente della Provincia di Novara Federico Binatti, accompagnato dai consiglieri Andrea Crivelli e Monia Anna Mazza – per aver ospitato la riunione alla quale, come sempre, hanno partecipato i primi cittadini della zona. Oltre ad ascoltare problemi e criticità rilevate all’interno del territorio in questione e a creare contatti con i nostri uffici e con altri Enti e Istituzioni per valutare soluzioni, ci siamo confrontati in modo particolare sulla necessità di avviare percorsi comuni affinché le zone del lago e del Vergante, territori dalle grandissime potenzialità, possano ulteriormente essere valorizzate e rese ancora più attrattive per i turisti".