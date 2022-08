Il rapper aronese canta dall'ospedale e racconta la lotta contro il tumore

Il rapper aronese Andrea "Drew" Arrigoni ha registrato il suo ultimo videoclip direttamente dalla stanza dell'ospedale, dove sta combattendo contro un tumore.

Drew in ospedale lotta contro il linfoma

"Non ho vergogna di mostrare ciò che sto affrontando, anzi voglio raccontarvi passo passo tutta la mia storia, in modo da dare una vera testimonianza e poter aiutare a mia volta altre persone, come voi con i vostri commenti state facendo con me. I capelli ricresceranno, i muscoli me li rifarò in palestra, ma quelle sono cazzate, non mi toccano, rivoglio solo l’opportunità di vivere la mia vita, e ce la farò, insieme a voi".

E’ con queste parole che nei giorni scorsi il rapper aronese Andrea Arrigoni, in arte Drew, ha concluso il suo ultimo post di aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Un appuntamento quasi quotidiano con i suoi fan e con tutte le persone che gli vogliono bene. Un’occasione per raccontarsi e lasciare una testimonianza artistica del periodo difficile che sta vivendo da qualche tempo a questa parte, da quando, ormai oltre un mese e mezzo fa, ha iniziato ad accusare i primi dolori e ha iniziato la sua lunga battaglia contro il linfoma.

La scoperta del tumore

L'artista aronese si trovava in vacanza in Emilia Romagna quando ha iniziato ad accusare un forte dolore al petto. In ospedale i medici hanno tentato di capire a lungo che cosa avesse, fino a quando non è arrivata la diagnosi: ciò che affliggeva Drew era un linfoma. Il giovane aronese, sapendo che avrebbe dovuto affrontare un ricovero d'urgenza, ha contattato la famiglia e si è recato immediatamente alla clinica Humanitas di Rozzano, dove si trova anche attualmente.

Il videoclip registrato in ospedale

E' proprio da qui, dalla sua stanza d'ospedale, che Drew ha registrato il videoclip della sua ultima canzone, disponibile anche su Youtube con il titolo "Vengo dal futuro". "Essendo qui in ospedale - dice Andrea Arrigoni - ho molto tempo libero. Così ho deciso di sfruttare uno dei primi giorni di ricovero, quando ancora mi sentivo abbastanza in forma, per registrare il video di una canzone che avevo già scritto da tempo. La cosa sorprendente è che molte delle frasi contenute in quel brano, che ho composto quando ancora non sapevo di dover fare i conti con questo problema, si adattano perfettamente alla mia situazione e rispecchiano la mia esperienza attuale".

L'INTERVISTA COMPLETA SUL GIORNALE DI ARONA IN EDICOLA DA IERI.