Il Rifugio Miletta cerca volontari per accudire gli animali selvatici

"Per la stagione CRAS 2024 Rifugio Miletta cerca una persona (non importa se arrivi da lontano, ti ospitiamo noi) da aggiungere al team di volontarie/i che accudirà gli animali selvatici in difficoltà che arriveranno al centro nei mesi primaverili ed estivi, in cambio di vitto ed alloggio" fanno sapere dal Rifugio di Agrate.

La candidata perfetta / il candidato perfetto

"Gli animali selvatici hanno bisogno di una persona che abbia il desiderio di dedicare loro la cosa più preziosa che ha a disposizione: il suo tempo.

Non serve avere esperienza pregressa in altri CRAS o rifugi, l’unico requisito fondamentale è la voglia di impegnarsi quotidianamente in prima persona per essere la vera differenza nella vita degli animali soccorsi da Rifugio Miletta, con amore, passione e dedizione.

Indispensabili sono: spirito di squadra, voglia di mettersi in gioco, resistenza alla fatica fisica e la consapevolezza che, avendo a che fare con animali in estrema difficoltà, ci saranno momenti emotivamente difficili e complessi".

I dettagli

Rifugio Miletta si trova in Piemonte, nella provincia di Novara, in via Visconti 31 ter ad Agrate Conturbia.

Importante ricordarsi che Rifugio Miletta non è direttamente raggiungibile con i mezzi pubblici.

"Avremo bisogno del tuo aiuto da inizio aprile a fine agosto, mesi in cui il soccorso di selvatici in difficoltà si intensifica e gli ingressi giornalieri al centro sono addirittura di decine di animali. In questi mesi, molto complicati e impegnativi, la giornata inizia la mattina presto, dove si concentra la parte più ricca di impegni, e continua fino a sera, dove solitamente il carico di lavoro si fa più lieve.

Essendo mesi molto complicati possiamo concordare un unico giorno di riposo settimanale (tieni presente che noi non ci concediamo neppure quello… e siamo volontarie/i anche noi).

Cerchiamo la disponibilità minima di un periodo non inferiore a un mese.

Mansioni giornaliere

- Pulizia delle strutture di degenza di piccoli mammiferi e avifauna;

- Preparazione dei pasti specifici per le varie specie in degenza;

- Somministrazione dell’alimentazione e di acqua fresca più volte al giorno in base alle singole necessità;

- Pulizia generale delle sale degenza CRAS;

Alloggio

Sarai ospitata/o in una bellissima e grande camera, con annesso bagno e balcone con vista Rifugio.

Fortunatamente Francesco è un ottimo cuoco e preparerà colazione, pranzo e cena davvero deliziosi

Come candidarti?

Invia un’e-mail a candidature@rifugiomiletta.org con una breve presentazione includendo il tuo numero di telefono.

Sappiamo che chiediamo un impegno davvero grande da parte tua, ma il tuo aiuto sarà la fondamentale differenza per la sopravvivenza di centinaia di animali selvatici in difficoltà.

Se non fa per te, ma conosci qualcuno che potrebbe essere interessata/o, ci aiuti con una condivisione?"