Il Viaggio del Cuore di Babbo Natale farà tappa ad Arona

Il 5 novembre da Villa Recalcati prenderà il via "Il Viaggio del Cuore". Babbo Natale e la Signora Natale viaggeranno su un'Ape Piaggio convertita in slitta per raccogliere i doni dei bambini per altri bambini, quelli ricoverati nelle strutture e negli ospedali dove a dicembre i CuoriEroi porteranno gioia e sorrisi.

Babbo Natale e Il Viaggio del Cuore

L'iniziativa, unica nel suo genere, è stata presentata questa mattina nella Sala Motta della Prefettura, a Villa Recalcati. Un viaggio che dal 5 novembre al 13 novembre toccherà dieci tappe in quattro regioni: Varese, Arona, Biella, Settimo Torinese, Chiavari, Fiorenzuola d'Arda, Brescia, Palazzolo sull'Oglio, Como e, infine, Binago.

Viaggio che vedrà protagonisti Babbo Natale e Mamma Natale, Gerardo Giovi e Marzia Faggio, che lo percorreranno tutto a bordo di un'Ape Piaggio convertita a slitta di Natale (con tanto di Rudolph!). Ad ogni tappa e anche lungo il percorso, la tradizionale consegna dei doni però si ribalterà: non sarà Babbo Natale a consegnare i regali ai bambini ma al contrario saranno loro a farlo. I regali raccolti saranno poi consegnati a dicembre dai volontari dell'associazione CuoriEroi per Bambini Eroi - NIDA Onlus ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici.

Il tour benefico con "Il Più Grande Giocattolaio" partirà come detto il 5 novembre da Varese, Villa Recalcati. Dopo la prima festa e la prima raccolta, il motore dell'Ape-slitta si accenderà e partirà in direzione di Arona (6 novembre).