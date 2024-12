Impronta Civica: "Necessario ripensare la gestione del pre e post scuola ad Arona"

"In quasi tutti i consigli comunali abbiamo portato all’attenzione della maggioranza la necessità di ripensare insieme la gestione dei servizi di pre e post scuola". Si apre così il comunicato stampa di Impronta civica inerente il pre e post scuola ad Arona.

Il comunicato

"I nostri punti sono sempre stati questi:

-Togliere il numero massimo

-Modificare i tempi di attivazione del servizio, anticipando la richiesta a gennaio, per dare maggiori garanzie alle famiglie

-Prevedere la possibilità di far partire i servizi con un numero inferiore al numero minimo, anche accorpando i bambini frequentanti lo stesso plesso, senza mettere a rischio la sicurezza (spessissimo si tratta di fratelli e sorelle)

-Aprire una riflessione sul prolungamento, laddove esiste il tempo a modulo

Non abbiamo mai detto che i costi debbano essere totalmente a carico della comunità, ma anzi, presentando le proposte abbiamo evidenziato come sulle tariffe si potevano aprire discussioni e ragionamenti. La maggioranza non solo non accetta proposte quando vengano da noi, ma storpia la narrazione, continuando ad evitare un confronto al tavolo.

Noi riteniamo comunque un successo il fatto che lunedì in Consiglio si sia dato alla giunta un atto di indirizzo per togliere il numero massimo, rivedendo, se necessario, le tariffe dei servizi per la fasce isee più alte".