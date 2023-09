In avvio il cantiere per la costruzione del nuovo asilo a Invorio

Sono iniziati lunedì 11 settembre i lavori per la costruzione del nuovo Asilo Nido a Invorio (NO). Il nuovo centro dedicato ai “piccoli” cittadini sarà costruito nell’area dell’attuale Asilo Infantile Giovanni Curioni (vincolata), nei pressi del centro storico, a pochi passi dal centro amministrativo cittadino.

Prima pietra

L’apertura del cantiere è stata preceduta, nella giornata di venerdì 08 settembre da una cerimonia di inaugurazione con la posa della prima pietra da parte del primo cittadino Flavio Pelizzoni e la benedizione del Parroco Don Marco e la presentazione del progetto da parte dell’Arch. Fabrizio Bianchetti.

Il nuovo Asilo Nido, progettato dal gruppo guidato da BIANCHETTIARCHITETTURA SA, si inserisce in maniera rispettosa nel contesto storico di riferimento del parco dell’Asilo Curioni, nell’area retrostante l’ingresso da via Italia. Il progetto, distribuito su un unico livello, definisce un volume tecnicamente avanzato nZEB con particolare attenzione alla sostenibilità. Grande attenzione anche al tema della luce e della natura, garantendo ampi spazi illuminati direttamente dalla luce naturale e con sbalzi e affaccio verso la parte più naturalistica della cittadina.

Infine, un progetto specifico è stato messo a punto per l’arredamento degli spazi interni, con soluzioni ad hoc per i “piccoli” fuitori, con parti sensoriali che stimolino fantasia e creatività.

Il progetto ha ricevuto il contributo dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del PNRR -Missione 4- Istruzione e ricerca – Componente 1- Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione –investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.