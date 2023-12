In corso il ripristino della pavimentazione sulla Statale 142 tra Cureggio e Arona

Sono in corso da fine novembre gli interventi di ripristino della pavimentazione stradale avviati da Anas lungo la strada statale 142 “Biellese” in tratti saltuari tra Cureggio e Arona, in provincia di Novara. Le attività consistono nella rimozione della pavimentazione e nella stesa del nuovo pacchetto di asfalti.

Lavori a Paruzzaro

Già completate le lavorazioni nell’ambito del territorio comunale di Cureggio, i lavori, temporaneamente sospesi a causa del maltempo, stanno interessando il territorio comunale di Paruzzaro. Per consentire l’esecuzione degli interventi è in vigore il senso unico alternato, esclusi i giorni festivi.

Il completamento di questa fase dei lavori è previsto entro venerdì 15 dicembre. Il proseguimento degli interventi sarà programmato nel corso del 2024.