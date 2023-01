In Messico c'è una città fondata anche da aronesi

Chi sapeva che c'è una città, in Messico, fondata anche da aronesi? Una chicca storica che arriva dai due giovani temerari Letizia Dini e Loris Bacchetta che stanno percorrendo l'America "da testa a piedi" a bordo del loro Van.

Un pizzico di Arona in Messico

Un viaggio che attualmente vede Loris, aronese, e Letizia, toscana, in Messico dove hanno scoperto la storia di Chipilo.

Si tratta di una comunità di discendenti di coloni italiani tra cui qualche aronese (come da cartellonistica) e molti veneti emigrati in Messico verso la fine del XIX secolo come parte di un progetto di colonizzazione e con cui si sono fondate sei colonie di agricoltori europei. Chipilo è l'unica che ha conservato elementi culturali etnici, tra cui la sua ormai celebre varietà linguistica veneta o cipilegna. Nei primi anni si chiamò Colonia Fernández Leal.

E da tempo quella comunità, posta nello stato di Puebla del Messico centro orientale, chiede la tutela della propria lingua e identità. Siamo in un’area di grande rilevanza per la storia del Messico e dell’intera Umanità: nella zona archeologica di Cholula si trova la più grande piramide mai costruita al mondo, il cui volume è circa tre volte quello della piramide di Cheope, mentre nella valle di Tehuàchan i reperti archeologici risalgono al 7 mila avanti Cristo.

Ebbene in quest’ambito culturale importantissimo è incastonata la piccola gemma "italiana", Chipilo, fondata da immigrati prevenienti da Segusino, Valdobbiadene-San Pietro di Barbozza, Cornuda, Maser, Pederobba, Miane e Selva di Volpago nel Trevigiano e dai comuni bellunesi di Quero-Vas, Alano del Piave e Feltre nonché da poche famiglie provenienti da Marnate, Varese, Arona, Novara, Martinara Po, Saluzzo, integrate nella maggioranza venetofona che diede vita alla variante linguistica veneta conosciuta come “Véneto chipileño” ancor oggi vivo e parlato.