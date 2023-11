Inaugurata la “Panchina Rossa” nel giardino del municipio di Comignago

Inaugurazione nella giornata di oggi, sabato 25 novembre 2023, nel giardino del municipio di Comignago.

La “panchina rossa”

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il sindaco di Comignago Daniele Potenza ha inaugurato la “panchina rossa”.

“L' amministrazione comunale ringrazia tutti i cittadini di Comignago e Soroptimist Alto Novarese che hanno partecipato all'inaugurazione della "Panchina Rossa" - fa sapere il primo cittadino - È stata collocata nel giardino del Municipio, simbolo del posto occupato da una donna che non c 'è più, portata via dalla violenza.

Mentre il colore rosso della panchina rappresenta il sangue , il colore arancione di Soroptimist e del Comune illuminato vuole rappresentare un futuro più luminoso, libero da tale efferatezza e con la speranza della totale eliminazione della violenza sulle donne”.