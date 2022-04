Passeggiata a lago

Mancano alcuni dettagli ma la via è percorribile.

Venerdì 15 è stato aperta la passeggiata che collega Lesa a Belgirate.

Inaugurazione

“Abbiamo inaugurato il collegamento pedonale tra Lesa e Belgirate, mancano ancora delle parti a lago e alcune finiture, ma come promesso il marciapiede è terminato e aperto - fa sapere il sindaco Luca Bona - Con questa opera, che si collega al lungolago di Belgirate, avremo uno dei lungo lago più estesi del Lago Maggiore, che sarà collegato con il prossimo ponte pedonale che unirà le due sponde dell'Erno, rendendo la costa di Lesa quasi completamente percorribile e in sicurezza, dalla Cavallini a Belgirate. Lavoreremo anche per eliminare il "quasi". Ora si dovranno trovare le risorse per il muro a lago del giardino dei glicini e il recupero della darsena, per i quali abbiamo partecipato ad un bando del pnrr”.