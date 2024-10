Inaugurato il nuovo mezzo di Auser Arona dedicato a Stefano

Venerdì scorso è stato inaugurato un nuovo mezzo di trasporto in dotazione all’Auser di Arona.

Le parole del vice sindaco Marina Grassani

"Con questo mezzo gli eccellenti Volontari potranno aiutare tante persone, come hanno fatto con Stefano, il giovane ragazzo mancato alla vita per una malattia rara, cui è oggi intitolato il mezzo.

La comunità presente si è stretta fisicamente e idealmente intorno ai genitori di Stefano che non hanno certo potuto nascondere il loro dignitoso dolore.

Abbiamo ascoltato le loro parole, abbiamo respirato un dolore così innaturale, dato dalla perdita di un figlio, che nessuno si augura, per il quale non ci sono parole adatte, ma solo abbracci e preghiere. Presenti il sindaco onorevole Alberto Gusmeroli il presidente del consiglio Antonio Furfaro, l’assessore Davide Casazza, i consiglieri Ferruccio Cairo, Damiano Malgaroli, Guglielmo Autelitano.

Ci tengo a raccontare quanto i genitori di Stefano abbiano lodato i Volontari dell’Auser, che mi sento di definire angeli custodi, che li hanno accompagnati in un percorso doloroso, peraltro di persone arrivate ad Arona dalla lontana isola di Ischia, proprio per garantire le cure a Milano per il figlio.

L’amministrazione comunale in passato, oggi e sempre, sosterrà questa associazione oggi unitamente a grandi ringraziamenti".