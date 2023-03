Inaugurato il Tredicino: resta ad Arona fino al 19 marzo

Giostre per grandi e piccini, golosità gastronomiche e tradizione. Dopo l’inaugurazione avvenuta venerdì alla presenza delle istituzioni cittadine, il luna park del Tredicino resta in città fino a domenica 19 marzo 2023 con l’edizione più ampia di sempre: nel 2023, infatti, saranno ben settanta le attrazioni in piazzale Aldo Moro.

Tredicino ad Arona

"Abbiamo lavorato molto per tornare nel miglior modo possibile – racconta Riccardo Claudi, portavoce dello staff organizzatore – dopo tre anni non semplici a causa della pandemia. Quest’anno aronesi e turisti vedranno il luna park del Tredicino più grande che mai: grazie all’ampliamento del parcheggio di piazzale Aldo Moro abbiamo potuto aggiungere ben sette attrazioni rispetto agli anni passati, per un totale di settanta attività".

Un ritorno in grande stile, per una tradizione aronese che va avanti da più di cinquant’anni. "Il luna park del Tredicino – spiega Federico Monti, sindaco di Arona – è una tradizione molto importante per la città e, dopo anni non semplici, è un gran piacere poterlo riaprire nella sua interezza, e sarà altrettanto emozionante vedere grandi e piccini divertirsi tra le decine e decine di attrazioni".

Parcheggi gratuiti in zona

Oltre all’iniziativa del Comune di Arona di rendere gratuiti i parcheggi nella zona adiacente alla stazione per sopperire al numero ridotto di parcheggi a disposizione del pubblico, quest’anno il luna park del Tredicino porta con sé molte novità. Ne è un esempio il nuovo Enterprise: non una semplice giostra ma un vero e proprio vortice che, quando inizia a ruotare, sfrutta la forza centrifuga e porta tutte le “navicelle” poste alle sue estremità in posizione orizzontale, regalando ai visitatori un bagno di adrenalina indimenticabile. E, per non farsi mancare nulla, il martedì sarà la giornata dedicata agli sconti, a discrezione del singolo operatore e riservati a chi presenta in cassa al luna park uno scontrino emesso da un’attività commerciale di Arona o a chi posta nelle storie di Instagram la locandina del luna park del Tredicino taggando il profilo Instagram @lunapark_official_1. Inoltre, giovedì 9 marzo 2023 (ore 15) è prevista la Giornata dedicata alle persone con disabilità, che possono accedere gratuitamente alle settanta attrazioni presenti in piazzale Aldo Moro.

Orari

Dal lunedì al giovedì la struttura è aperta dalle 15 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 23.30. Il venerdì il Luna Park fa orario continuato 15-01, mentre il sabato apre al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 14 all’1 di notte. La domenica la struttura resta invece aperta con orario no-stop dalle 10 a mezzanotte. Anche lunedì 13 marzo, in occasione della festa cittadina, è in vigore l’orario no-stop dalle 10 a mezzanotte.