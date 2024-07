Inaugurato lo Skate Park ad Arona

E' stato finalmente inaugurato ieri, domenica 14 luglio, lo skate park ad Arona.

Le parole del sindaco Gusmeroli

“Sembrava impossibile e invece è bastato crederci. Noi l’abbiamo fatto. È stato inaugurato il tanto atteso skatepark ad Arona in via al Porto alla presenza di tantissimi appassionati di questa disciplina, ma non solo.

Con telecamere di video sorveglianza, lo stallo per le biciclette, un regolamento dettagliato, la brava e sempre Associazione Nazionale Carabinieri che si occuperà dell’apertura e della chiusura della struttura e del rispetto delle regole stabilite, l’apertura dello skatepark velocemente è un’altra promessa mantenuta del nostro programma elettorale.

I giovani e non solo hanno un nuovo luogo dove divertirsi, fare sport e socialità".