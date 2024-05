Incendio in un box a Oleggio Castello: l'intervento dei pompieri

Mercoledì 8 maggio una squadra dei Vigili del Fuoco di Arona è intervenuta nel tardo pomeriggio per l'incendio in un box ad Oleggio in via Arona.

L'intervento

Arrivata sul posto la squadra si è trovata una fitta coltre di fumo che invadeva tutta l'autorimessa. L’incendio era contenuto in un solo garage.

La squadra provvedeva quindi nello spegnimento del fuoco e all'evacuazione dei fumi.

Non si sono registrati feriti, solo danni a cose.