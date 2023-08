Incentivi per le bici elettriche: 83 gli aronesi che ne hanno usufruito

A fare il punto sul favore incontrato dall'iniziativa è il vice sindaco di Arona Alberto Gusmeroli.

L'incentivo

"Abbiamo lanciato l’incentivo ad agosto dell’anno scorso ed è tempo di verifiche - esordisce Gusmeroli, che spiega - In un anno esatto sono 83 gli Aronesi che hanno comperato una bici elettrica o una cargo bike e sono stati rimborsati dall’ufficio tributi del Comune mediamente in dieci giorni (complimenti agli uffici comunali) per un controvalore di euro 28.250 sui 30.000 stanziati (soldi per vincolo di legge destinati alla mobilità dolce e non ad altro)".

L’incentivo è in vigore sino al 31 dicembre 2024 prorogabile e spetta a tutti i residenti di Arona che acquistano una bici elettrica, pari al 50% del costo con il massimo di 500 euro oppure 800 per le cargo bike con riduzione alla metà per chi ha un Isee superiore a 50.000 euro.

Il sondaggio del vice sindaco

"Ho voluto mandare una lettera a tutti i beneficiari - aggiunge Gusmeroli - per capire se e in che entità la bici elettrica sia stata non solo mezzo di svago ma anche sostitutiva dell’auto e quindi se alla fine l’incentivo sia servito anche in generale a tutta la comunità riducendo l’inquinamento. Le prime risposte (di cui ringrazio) indicano che mediamente la bici elettrica ha sostituito l’uso dell’auto quando è bel tempo e in percentuali dal 30 al 60%. Alcuni mi hanno inviato dei calcoli precisi, altri basati sulla loro esperienza di questi mesi o sensazioni. Un cittadino in particolare mi ha risposto in modo molto preciso (la pubblico con la sua autorizzazione) dandomi il numero dei giorni annui di utilizzo per andare a lavorare in una città a circa 10 km di distanza parlandomi di circa il 45% di utilizzo in meno dell’auto".

Le prossime tappe

Più che positivo quindi in definitiva il bilancio tracciato da Gusmeroli: "Più esercizio fisico, meno auto in circolazione, meno consimo di benzina e quindi risparmio, meno inquinamento, maggiori parcheggi a disposizione di tutti. Un piccolo successo da qualunque parte lo si voglia guardare. Un successo che sicuramente potrà aumentare con la realizzazione della nuova pista ciclabile, delle zone 30 per la città per favorire la mobilità dolce, gli stalli nuovi per le biciclette e la pista a breve che arriverà da Dormelletto".