Incontri di autodifesa femminile gratuiti a Lesa

Alla palestra delle scuole di Villa Lesa organizzati dal maestro di judo Giorgio Pierucci di Accademia Judo Arona.

Due gli appuntamenti

Due serate di corso gratuito, organizzate dal Comune di Lesa grazie all'interessamento e all'impegno dell'assessore Federica Schiavini, che insegneranno le basi di come difendersi da tentativi di aggressione. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le ragazze e le donne che volessero imparare a mettere in atto semplici movimenti di autodifesa.

Un'iniziativa già programmata precedentemente i tragici eventi di violenza sulle donne accaduti in quest'ultima settimana. Fatti, che drammaticamente invitano a riflettere anche su temi come quello del sapersi difendere da maledetti criminali capaci solo di soffocare con la forza, prima la libertà e poi la vita di una donna, come se fossero loro proprietà.

Prenotazioni al 347.14.17.577