Incontro a Roma tra Gusmeroli e i vertici di Rfi per parlare di Arona

Incontro a Roma tra il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli e i vertici di Rfi mercoledì 4 ottobre.

Le parole di Gusmeroli

"Ho incontrato l’Amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris - spiega Gusmeroli - Abbiamo parlato dell'Arona - Santhia e spero prima di Natale di poter illustrare lo stato di avanzamento del lavoro che si è fatto e si sta facendo per la riattivazione, anche oggi un altro passo in avanti. Poi di alcuni interventi ad Arona come la riapertura dei bagni, il marciapiede della stazione, la riqualificazione della passerella e l'illuminazione di alcune zone di competenza delle ferrovie. Inoltre abbiamo trattato alcuni temi relativi a puntualità, stato delle carrozzesu cui viaggiano i pendolari e altri temi che mi hanno segnalato sindaci e cittadini.

Tra un mese un altro incontro per lo stato di avanzamento dei predetti interventi e/o altre necessità attinenti il mondo delle ferrovie".