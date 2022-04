Incontro ad Arona per la futura funivia del Mottarone, Gusmeroli: “Sia volano per tutto il territorio”

Il 7 maggio

“Pronti alla rinascita della storica funivia”.

Sabato 7 Maggio alle 11 nell’aula magna del comune di Arona si terrà la riunione organizzata dall’onorevole Alberto Gusmeroli.

L’incontro per la funivia

”Sabato 7 maggio, nell'Aula Magna del Comune di Arona, riunione con il professor Angelo Miglietta, neo Consigliere per le ricostruzioni legate alla funivia Stresa-Alpino-Mottarone. Ho invitato a partecipare il Presidente di Regione Piemonte, Alberto Cirio, e gli assessori per competenza, Fabrizio Ricca e Marco Gabusi. Hanno già confermato la loro presenza i sindaci di Stresa e Omegna, Marcella Severino e Paolo Marchioni. Ci saranno inoltre rappresentanti delle istituzioni e imprenditori del territorio. Avanti tutti insieme per la rinascita in sicurezza della funivia del Mottarone".

Lo rende noto il deputato della Lega Alberto Gusmeroli in qualità di rappresentante del territorio di Novara e VCO.

“Dopo l’approvazione del mio ODG per la rinascita della funivia del Mottarone approvato dal Governo, la successiva nomina del Consigliere Prof.Angelo Miglietta sono felice che ad Arona il 7 Maggio tutti quelli che saranno i potenziali protagonisti della rinascita della Funivia del Mottarone si incontrino e si cominci a tradurre in pratica gli intendimenti del Ministro del turismo massimo Garavaglia” chiude Gusmeroli.