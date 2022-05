Incontro alla Ca' De Pop di Arona organizzato da Agedo

17 maggio

In occasione della giornata contro l'omo-lesbo-be-transfobia.

L'iniziativa si terrà il giorno 17 maggio, in occasione della giornata contro l'omo-lesbo-be-transfobia, organizzata da AGEDO VRBANIA/ARONA presso i locali di CA' DE POP , via Roma 78 Arona.

L'evento

"Si tratta della possibilità di consumare un'aperitivo (che abbiamo chiamato APERIPRIDE) dalle ore 19.00, e dalle 20.30 dialogare con noi del significato e dell'importanza di questa data avvalendosi anche della proiezione di un cortometraggio realizzato da Agedo, e con la presenza di ANTONIA MONOPOLI, attivista e responsabile dello sportello trans Ala di Milano, che presenterà il suo libro "La forza di Antonia" - storia di una persona transgender".

AGEDO è un' associazione costituita da genitori, parenti e amici di persone omosessuali, bisessuali e transgender che si impegnano per l’affermazione dei diritti civili e del diritto all’identità personale, nata 28 anni fa per volontà di una mamma di Verbania è ora presente con 32 sedi su tutto il territorio nazionale con numerosissimi volontari impegnati in varie realtà, dalle scuole, alle aziende, ad ambiti istituzionali, ogni qualvolta ci sia la necessità di sostenere battaglie per contrastare discriminazione e odio, per far si che si possa vivere in un ambiente sereno ed inclusivo.