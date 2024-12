Incontro con i residenti di Mercurago, Gusmeroli: "Sulla ciclabile fatta speculazione"

Incontro molto partecipato lo scorso venerdì all'Oratorio di Mercurago con gli esponenti dell'amministrazione comunale aronese che hanno presentato i progetti che riguardano la frazione di e tutta la città di Arona.

Il report dell'incontro

Dapprima si è parlato del parco giochi San Giorgio: <Era un'area abbandonata - ha spiegato il sindaco Alberto Gusmeroli - ora è stata riqualificata. Il progetto del parco giochi è già finanziato, prevede giochi inclusivi anche per bambini diversamente abili e verrà realizzato con materiale riciclato. Sarà pronto per febbraio 2025. Stiamo lavorando anche su altri due parchi giochi, uno in via Cadorna>. Sulla nuova tensopalestra "siamo a buon punto, è già stato dato l'incarico, ho fatto una video call con i progettisti mercoledì, la prossima settimana faranno un sopralluogo - ha aggiunto -L'area verrà completamente riqualificata: collegheremo via Crosa con Piazzale Vittime di Bologna con illuminazione, caditoie e parcheggio. Progetto pronto entro fine gennaio, poi lanceremo la gara. Il costo è di 1.093.000 già tutto finanziato con soldi del comune: utilizzeremo legno lamellare, con tetto fotovoltaico sugli spogliatoi>. Il primo cittadino ha poi annunciato che il marciapiede di via Gran Sasso d'Italia verrà riqualificato, mentre la rotonda verrà trasformata in una "piazza", verranno mantenuti i parcheggi e gli alberi, sarà prevista una zona dove le persone potranno incontrarsi, una biblioteca e una scacchiera.

La pista ciclabile

Venendo al tasto dolente, si è parlato anche della pista ciclabile. <Premesso che è stata fatta tanta speculazione su questo tema durante la campagna elettorale - ha detto Gusmeroli - ho mantenuto un approccio di serietà in quanto non ho mai disconosciuto il progetto, ma ho ascoltato i cittadini e riconosco che ci siano delle criticità, ma ha anche tanti aspetti per i quali è stata apprezzata come la qualità dell'area trasformata in senso unico e della vita è migliorata. La riteniamo un'opera utile ad una città che vuole unire il lago ai Lagoni, con i lavori della fibra riusciremo ad apportare i miglioramenti necessari, per far sì che diventi una pista ciclabile funzionale. Lavori a carico di chi farà la fibra, non del comune. I dati di passaggio forniti dall'ufficio tecnico rilevano un traffico giornaliero alto e in crescita da aprile con condizioni climatiche favorevoli, in diminuzione a settembre, ora crollati perché è inverno. E' nostra intenzione rinnovare il bonus (attivo fino al 31.12) per l'acquisto delle bici elettriche per altri tre anni, perché in una città come Arona è davvero una soluzione ottimale, in più stiamo cercando un gestore di affitto-bici e guide turistiche, continueremo in un'opera in cui crediamo fortemente, per il bene dei cittadini.

Ricordiamo che questi sono soldi che devono essere usati per strade, marciapiedi o incentivi alle bici, non togliamo risorse agli altri servizi>.

Per quanto riguarda il futuro del lavatoio sono tre i progetti al vaglio. <Il primo approccio "cambia totalmente" e prevede una vasca, una fontanella, porta bici, area conviviale, cestino dei rifiuti e fontana con piccola vasca in pietra con rubinetto da terra - ha illustrato il sindaco - Il secondo approccio "esattamente com'era" nel 1920-25 quando è stato realizzato: in cemento, con le vasche. Il terzo approccio (quello preferito al termine dell'incontro da parte della popolazione ndr): unisce la storia passata con la modernità, in quanto sarà migliorato dal punto di vista estetico, con portabici, la vasca, la zona conviviale e i cestini. Le finiture si potranno decidere in un'altra serata>.

In cantiere anche la ristrutturazione dell'edicola a inizio a marzo, la ristrutturazione della fontanella e la richiesta del Postamat <che è molto utile perché riduce gli spostamenti> ha commentato il sindaco.

A chiudere: <Stiamo cercando una nuova sede per la San Giorgio Music Band. Nella zona del Maglificio San Carlo vogliamo il recupero delle aree abbandonate e provvederemo a rifare il marciapiede in via General Chinotto. La nostra idea è quella di capire le intenzione dei residenti, nessuno è venuto qui a giochi fatti. Siamo aperti ad ascoltare le intenzioni di tutti, ci rivediamo a fine gennaio

per decidere i dettagli>.