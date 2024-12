Incrocio dei Mulini a Borgo Ticino: stanziate le somme per la progettazione della rotonda

Quello che ha annunciato nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Marchese rappresenta sicuramente un bel regalo di Natale per tutti i borgoticinesi.

Le novità

Lo scorso 10 dicembre infatti, Anas ha consegnato ufficialmente alla ditta appaltatrice il cantiere per il rifacimento del ponte sul torrente Noré. Ma, e questo rappresenta una novità forse più attesa e decisamente importante, in quella data Anas ha comunicato anche di aver stanziato le somme necessarie per l’avvio della progettazione della rotatoria che in futuro regolerà il traffico all’incrocio dei Mulini, dove si intersecano la statale 32 e la strada che porta a Comignago e Borgomanero.

Si tratta di un’opera particolarmente attesa, non soltanto tra i borgoticinesi. La rotatoria renderebbe quell’incrocio, che è particolarmente trafficato e che in passato è stato teatro di numerosi incidenti, molto più sicuro per automobilisti e motociclisti.

«Anas ha già a sua disposizione le risorse necessarie per condurre l’intervento - dice il primo cittadino - inoltre la rotonda sarà finanziata con un accordo di programma, il che rende la procedura decisamente più agevole. Entro il 2025 confidiamo dunque di vedere eseguiti i lavori sul ponte sopra al Noré e di registrare la conclusione della fase di progettazione dell’intervento di realizzazione della rotonda dei Mulini. Si tratta di un’opera che abbiamo fortemente voluto e come Amministrazione abbiamo anche agevolato il compito di Anas conducendo a nostre spese i rilievi topografici nella località che ospiterà la rotonda, per accelerare i tempi dell’intervento. Il tratto nel quale si è recentemente verificato uno smottamento che ci ha costretti a limitare il transito veicolare non rappresenterà più un problema. Anas infatti provvederà ad acquistare o espropriare tutte le aree a rischio nelle vicinanze della nuova rotonda e le metterà in sicurezza con un muro più alto. Per quanto riguarda l’intervento sul ponte che passa sopra al Noré sarà necessario bypassare il ponte stesso con un percorso alternativo».

QUI LA VIDEO-COMUNICAZIONE DEL SINDACO MARCHESE

Infine un’altra importante novità è stata annunciata lo scorso mercoledì 18 dicembre. Il Comune ha acquisito il tratto di strada della vecchia statale 32 (quello che va dall’ingresso di Divignano alla pista dei go kart) che risulta “tagliato dalla nuova bretella costruita negli anni scorsi. Nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Marchese ha illustrato il progetto ai cittadini sui social e ha annunciato la sostituzione di tutta la segnaletica verticale.

Lungo tutto il tratto l’Amministrazione ha disposto il divieto di transito per i mezzi pesanti (sopra i 35 quintali), salvo per gli aventi diritto, i mezzi di soccorso e il trasporto pubblico locale. Da giovedì sono anche partiti i controlli sull’effettivo rispetto dell’ordinanza. «Dal momento che è un tratto molto importante dal punto di vista della gestione della viabilità in ingresso e in uscita da Borgo Ticino - fa sapere il sindaco Marchese - vorremmo accorciare i tempi di passaggio per i veicoli leggeri. Organizzeremo sul tema degli incontri pubblici per chiarire le modalità di funzionamento dei divieti e per permettere agli autotrasportatori di entrare nell’ottica dei nuovi divieti».