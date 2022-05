Iscrizioni aperte al corso per operatore turistico promosso da Enaip Arona

Novità

Il corso partirà ufficialmente a settembre e garantirà il raggiungimento di una qualifica professionale

Iscrizioni aperte al nuovo corso di operatore ai servizi di promozione e accoglienza che è stato promosso da Enaip Arona.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al corso di operatore ai servizi di promozione e accoglienza finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Piemonte, che partirà a settembre 2022. Si tratta di un corso gratuito, che si svolgerà nelle aule di Enaip Arona di via XX Settembre 36. Avrà una durata triennale e rilascerà qualifica professionale. Il corso è rivolto a ragazzi/e in uscita dalla scuola media ma potranno accedere anche giovani che hanno alle spalle un insuccesso scolastico alle superiori.

Come funzionerà il corso

Le lezioni si divideranno tra ore di aula per le materie teoriche e ore di laboratorio per approfondire la parte pratica. Durante il corso gli allievi/e impareranno a svolgere tutte le mansioni relative all’erogazione dei servizi ricettivi e del turismo: prenotazione, accoglienza e assistenza a turisti e visitatori, pianificazione e organizzazione di attività culturali, viaggi e itinerari. Nel triennio gli studenti/esse parteciperanno a uscite didattiche per conoscere il territorio e saranno coinvolti in progetti di turismo esperienziale.

Al terzo anno è garantito uno stage di 300 ore in hotel, B&B, agenzie di promozione turistica e valorizzazione del territorio, eventi culturali, fiere, convegni, villaggi turistici. Non solo, agli studenti che vogliono fare un'esperienza all'estero sarà data la possibilità di fare un tirocinio in un paese europeo, grazie al progetto Erasmus.

Dopo aver conseguito la qualifica professionale triennale, chi volesse continuare a studiare può iscriversi al IV anno per raggiungere il Diploma Professionale in turismo.

La soddisfazione della direttrice di Enaip

"Si tratta di una proposta formativa molto interessante – spiega la direttrice di Enaip Arona Luisa Bagna – che risponde ad un reale bisogno del territorio. In 3 anni chi sceglierà questo corso potrà crescere a livello sia umano che professionale, grazie ad un piano di studi che spazia da materie di cultura generale (italiano, matematica, lingue straniere), a materie tecniche e a tante ore di laboratorio pratico con docenti esperti del settore".