Balneazione sicura, controlli sulla filiera ittica e tutela ambientale, educazione nautica e alla sicurezza in acqua con le scuole e regolamentazioni chiare e semplici per tutti: ecco i punti trattati.

Il resoconto

Martedì mattina 19 marzo in Municipio a Lesa, la Gestione Associata Demaniale del Basso Lago Maggiore ha incontrato il Capitano di Fregata Riccardo Cavarra, Capo Servizio Operazioni della Direzione Marittima della Liguria – da cui dipende il Nucleo della Guardia Costiera di Lesa – e il Capo Nucleo della Guardia Costiera del Lago Maggiore Primo Luogotenente Sebastiano Valenti. Presenti i Sindaci di Belgirate Flavia Filippi, di Lesa Luca Bona, di Meina Fabrizio Barbieri e di Castelletto Sopra Ticino Massimo Stilo. Non hanno potuto partecipare all’incontro il Sindaco di Dormelletto ed il Commissario del Comune di Arona, per concomitanti impegni, che sono stati tuttavia informati dell’esito dei lavori.

A quasi un anno dallo storico risultato ottenuto dalle nostre Comunità con l'ottenimento del Presidio della Guardia Costiera sul nostro Territorio, sono stati trattati diversi temi sui quali può rendersi ancora più efficace la professionalità e il supporto della Guardia Costiera sul Lago Maggiore, sia in vista dell’imminente stagione estiva che nella prospettiva di medio periodo: dalla sicurezza della balneazione, ai controlli lungo tutta la filiera della pesca, dalla educazione e sensibilizzazione sulla cultura nautica, alla tutela ambientale, alla semplificazione regolamentare.

Sono stati in tal senso stabilite priorità per la stagione turistica che sta iniziando, come il censimento della cartellonistica, dei presidi sulle spiagge ed il miglioramento delle comunicazioni tra Enti. Saranno inoltre avviate diverse iniziative in campo di tutela ambientale (a partire dal censimento e verifica delle autorizzazioni ambientali), di educazione alla sicurezza in acqua, coinvolgendo le nostre scuole e attraverso campagne di comunicazione a favore di residenti e turisti. Importante obiettivo di medio termine sarà l'armonizzazione dei Regolamenti dei diversi Enti sull’utilizzo ludico e sportivo del Lago.

Si è stabilito di dare vita a un tavolo permanente di confronto, che si riunirà ancora già il prossimo aprile, al fine di dare sistematicità e concreta attuazione ai vari punti programmatici condivisi.

A giugno, in occasione dell'anniversario dall'avvio del Presidio, sarà organizzato un momento di illustrazione dell’attività degli ultimi dodici mesi della Guardia Costiera del Lago, che sta valutando inoltre di organizzare una concomitante esercitazione aeronavale, analoga a quella che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso anno in occasione dell’inaugurazione del nuovo presidio a Solcio di Lesa, annullata per il noto evento luttuoso di quel giorno.”