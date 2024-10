La nuova Casa del donatore è realtà: inaugurata la sede Avis Arona

Domenica 20 ottobre 2024 è stata inaugurata la nuova sede di Avis Arona in via Vittorio Veneto.

Casa del donatore

"L'emozione è stata grande - scrivono dal direttivo di Avis Arona - Domenica abbiamo inaugurato la nuova Casa del Donatore, “Famiglia Manoli Pettinaroli” la nostra nuova sede dedicata a tutti coloro che con il loro gesto generoso fanno la differenza.

Le porte della nostra nuova sede sono aperte per accogliere tutti i donatori e chiunque voglia scoprire l'importanza di donare sangue.

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo sogno. Venite a trovarci in Via Vittorio Veneto, 54 e unitevi a noi per costruire insieme una comunità solidale e sempre più forte".