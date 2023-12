La nuova ciclabile dal centro di Arona ai Lagoni: domani la presentazione

Giovedì 14 dicembre alle ore 18 Paola Gianotti, ultracycler e paladina della sicurezza stradale, e Alberto Conte, esperto di slow tourism, presenteranno insieme al progettista Corrado Panelli la nuova ciclabile che collegherà il centro di Arona ai Lagoni di Mercurago

Nuova ciclabile

La bicicletta è protagonista della mobilità sostenibile, e nella zona del Lago Maggiore assume una grande importanza anche per lo sviluppo turistico. Paola Gianotti, la donna che ha infranto quattro Guinness record, tra cui quello del più veloce giro del mondo in bicicletta, e Alberto Conte, progettista della Ciclovia Francigena ed esperto di slow tourism, dialogheranno sul tema del connubio tra sicurezza stradale e sviluppo turistico.

L’incontro si svolgerà giovedì 14 dicembre alle ore 18 nell’aula magna del Comune di Arona, in Piazza De Filippi, e coinvolgerà anche Corrado Panelli, il progettista della pista ciclabile che collegherà il centro storico e la stazione ferroviaria di Arona con l’area protetta dei lagoni di Mercurago.

L’incontro sarà aperto da Corrado Panelli con la presentazione del progetto della ciclabile, che presenta varie soluzioni innovative e originali per risolvere problemi come la ridotta larghezza della sede stradale, e scelte coraggiose come la trasformazione di tratti di strada in sensi unici o il ridimensionamento dei parcheggi per le auto.

Nella seconda parte della serata Paola Gianotti e Alberto Conte illustreranno l’importanza e la lungimiranza dell’opera per la sicurezza stradale e per lo sviluppo del Lago Maggiore come destinazione turistica slow, seguendo l’esempio delle grandi destinazioni internazionali e del Trentino.

I lavori e l’incontro sono stati possibili grazie al contributo della Regione Piemonte e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.