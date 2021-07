La Provincia stanzia fondi per le scuole di Arona, Borgomanero, Novara e Gozzano

La Provincia ha comunicato ieri mattina, al termine della riunione a Palazzo Natta, lo stanziamento di importanti risorse a favore degli istituti superiori del Novarese.

La Provincia stanzia fondi per le scuole superiori: il caso di Arona

Si sono riuniti lo scorso 20 luglio i rappresentanti del Consiglio provinciale chiamati a decidere sullo stanziamento di fondi per l'edilizia scolastica del territorio. "Nello specifico – spiega il consigliere delegato Andrea Crivelli – è stato applicato l'avanzo di amministrazione per 49.865,02 euro finalizzati alla sostituzione di pannelli in vetrocemento sulla facciata nord dell'istituto di istruzione superiore Enrico Fermi di Arona. Sempre grazie all’applicazione dell'avanzo di amministrazione con 49.632,02 euro viene incrementato un fondo, già previsto nel novembre 2019, per il rifacimento della copertura dell'aula magna e della biblioteca di Arona: la conclusione della fase progettuale, infatti, ha reso necessaria l'implementazione di ulteriori fondi per sanare anche alcune problematiche al sistema fognario, che già in passato aveva creato problemi".

I fondi per Borgomanero

Viene inoltre istituito un nuovo capitolo "per 350.000 euro che saranno destinati alla sede di via don Minzoni dell'It “Da Vinci” di Borgomanero: questo intervento – precisa il consigliere - è finalizzato alla installazione di controsoffitti strutturali, analoghi a quelli recentemente installati all'Istituto “Nervi” di Novara, e al rifacimento di alcuni intonaci dei soffitti della porzione storica dell'edificio. Si tratta di un intervento che si è reso necessario in alcune aree per le quali si rendevano necessari opere prudenziali di messa in sicurezza a seguito delle analisi effettuate da tecnici specializzati".

Risorse per il Ravizza e per il liceo di Gozzano

A proposito di risorse già note ma che in questa occasione sono state iscritte a bilancio, sebbene le fasi progettuali siano già in stadio avanzato, "vanno segnalate le risorse per gli interventi di messa a norma della sede centrale dell'Ips “Ravizza” - scrive Crivelli - e del Liceo di Gozzano per 5.259.178,00 euro. Inoltre sono stati iscritti a bilancio 6.008.364 euro provenienti dal riparto ministeriale destinati agli interventi. E' importante ricordare che l'applicazione dei cosiddetti "fondi Covid" vede destinati all'edilizia scolastica ulteriori 770.000 euro di interventi al titolo primo, decisione – conclude il consigliere - che permetterà di fronteggiare l'avvio del prossimo anno scolastico anche dal punto di vista delle nuove esigenze di spazi legate ai differenti Istituti".