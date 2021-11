La Statale fra Arona e Meina riaprirà a marzo 2022

Le parole di Anas

"Il cantiere non è fermo".

Cantiere fermo? "No affatto" risponde Anas. Proseguono i lavori di ripristino del muro lato lago sulla Statale 33 del Sempione tra Arona e Meina.

Le tempistiche di Anas

"Attualmente è in corso la seconda fase di intervento, avviata a maggio 2021 - fanno sapere da Anas - finalizzata a riaprire al transito la statale lungo entrambe le corsie di marcia in seguito al cedimento del muro lato lago avvenuto a settembre 2020. L’intervento consiste nella demolizione del muro che ha riportato il cedimento per una lunghezza di circa 100 metri. Ormai raggiunta la base del muro e applicati tutti i tiranti sulla palificata già realizzata, è in corso la realizzazione delle nuove fondazioni. A seguire si procederà con la ricostruzione in elevazione dell’opera tramite moduli cellulari.

Ricostruita l’infrastruttura, sarà realizzato lo sbalzo per l’alloggiamento della pista ciclopedonale e la superficie esterna sarà ricoperta con pietre scelte per mantenere l’impatto estetico del muro originale. Completerà l’intervento il collaudo dell’opera".

Nessuno al lavoro nel cantiere?

Negli ultimi giorni qualcuno aveva notato l'assenza di macchinari e operai al cantiere ma Anas spiega: "A fronte dell’incremento delle risorse utilizzate, il completamento dei lavori è previsto entro metà marzo 2022. Il termine dei lavori è stato rivisto alla luce dell’avanzamento di taluni interventi che, per via degli spazi di cantiere ridotti, possono essere eseguiti con un numero limitato di personale e macchinari compresenti, come nelle fasi di perforatura ed elevazione del muro".

L’investimento complessivo per l’esecuzione dei lavori ammonta a circa 2 milioni e 200 mila euro.