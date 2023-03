"La storia del Tredicino" domani la presentazione della raccolta

Sarà presentata sabato 11 marzo alle 11 nell’aula magna del Comune di Arona, la raccolta “La storia del Tredicino: le origini della più antica tradizione aronese” promossa da 2Ke20.

I dettagli

L’iniziativa, curata da Alessandra Marchesi, e realizzata a partire dagli appunti del professor Mario Pagliano mira a stimolare e a incentivare le nuove generazioni a recuperare il passato e la tradizione della città, trasmettendo un po’ di curiosità e appassionando al racconto della storia dei Santi Martiri le cui spoglie sono strettamente legate alla nascita di Arona e del Tredicino.

"La pubblicazione è un invito a fare un ideale salto nel passato per scoprire e rivivere la tradizione della nostra città. Un salto nei secoli passati svelandone aspetti curiosi esortando a invitanti approfondimenti – spiega Marchesi - un viaggio policromo e appassionante tra antiche carte, arti, fatti che riportano alla fondazione altomedievale della nostra città".

Il libretto, realizzato sotto l’egida dell’assessorato alla Cultura e con il patrocinio del Comune di Arona, sarà distribuito gratuitamente agli aronesi e in tutte le scuole insieme alla moneta di cioccolato celebrativa coniata da Laica per l’occasione. "Consegniamo così ai ragazzi un racconto che ci auguriamo consenta loro di ricordare la festa patronale di Arona non solo come sinonimo dell’ormai imprescindibile luna park, ma anche per la sua componente storica", conclude Marchesi.