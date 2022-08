La storia incredibile della pecora Fortunata e del suo agnellino

Che fantastica storia è la Vita

Questa è una storia vera accaduta oggi .. sembra una favola … da anni Ernestino conduce il suo gregge di pecore in transumanza fino in Formazza .. la protagonista della nostra “Favola “ è una pecora .. non ne conosco il nome ma Ernestino glielo avrà dato .. Il gregge è partito da tempo ed ha già raggiunto la sua meta qui in Formazza… la pecora è rimasta a casa perché in dolce attesa .. ma proprio qui che nasce la ”Favola” dopo aver partorito un...Altro...