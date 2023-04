La Via Crucis a Castelletto Ticino - VIDEO

Molto partecipata la Via Crucis che si è tenuta venerdì 7 aprile 2023 a Castelletto Sopra Ticino.

Via Crucis a Castelletto

La bellissima Via Crucis organizzata in collaborazione tra la parrocchia, l’oratorio, la Pro loco e le associazioni di rione venerdì 7 aprile è stata un vero successo.

L’originale processione in costumi d’epoca è partita dalla chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate ed è stata organizzata su otto tappe.

"L’organizzazione è stata impegnativa - dice il presidente della Pro loco, Federico Stilo - ma abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Come Pro loco ci siamo occupati in particolar modo direttamente della stazione in cui si inscenava la messa a morte di Gesù. Quella con la parrocchia è stata, spero, la prima di una lunga serie di collaborazioni".

Il servizio completo sul Giornale di Arona in edicola da venerdì 14 aprile.