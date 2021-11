L'aronese Andrea Arrigoni su Tv8 a Games Of Talent

Game Show

Programma condotto da Alessandro Borghese.

Il giovane cantante aronese Andrea Arrigoni è approdato martedì 23 novembre su Tv8 a Games Of Talent.

Il racconto

"Mi hanno contattato dalla produzione del programma dopo aver visto un mio video su YouTube, quello dove rappo tutti i nomi dei rapper in 3 minuti, e mi hanno preso come "RAPPER" - racconta il ragazzo - Il programma è un mix tra un game show e un talent show. È condotto da Alessandro Borghese. Il gioco prevede due concorrenti, uno capitanato da Frank Matano e l'altro dalla Mara Maionchi. Ai concorrenti vengono presentati degli artisti di vario genere, e loro con l'aiuto di Matano e la Maionchi devono indovinare il talento solo guardandoli. Ai concorrenti appare anche la lista degli altri talenti, e guardando l'artista e ascoltando alcune sue parole devono scegliere uno di questi".

E come si è presentato Andrea? "Io ho detto una frase neutra, ovvero "mi chiamo Andrea, vivo ad Arona, in provincia di Novara ecc..." Se non riescono a stabilire il talento possono avere degli indizi, come ad esempio dei video con una voce narrante che usa delle parole chiave che c'entrano con il talento dell'artista, come hanno fatto nel mio caso. Ovviamente anche l'abbigliamento era casual, in modo da non far capire il tipo di talento. Una volta stabilito il talento, si aspetta e successivamente l'artista si esibisce con l'outfit che rappresenta il proprio talento. Io ho cantato dunque la canzone "Tutti i rapper in 3 minuti". Mi hanno preparato una scenografia molto bella, con luci strobo e fumi per l'atmosfera. Una bellissima esperienza".