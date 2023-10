L'aronese Carlo Intelisano è il nuovo segretario amministrativo di Lega Diritti del Malato

E' un aronese l'uomo scelto per ricoprire il ruolo di segretario amministrativo federale per le province di Varese, Como, Vercelli e Alessandria di Lega Diritti del Malato.

Carlo Intelisano nuovo segretario amministrativo per Lega Diritti del Malato

Il geometra aronese Carlo Intellisano è stato nominato segretario amministrativo federale della Lega Diritti del Malato per le province di Varese, Como, Novara, VCO, Vercelli, e Alessandria. "La nomina arriva in un momento critico per la sanità e la tutela dei diritti dei malati - dicono dal direttivo dell'associazione - Il Geom. Intelisano, noto per la sua competenza tecnica e il suo impegno nel volontariato, è considerato la persona giusta per portare avanti la missione dell'associazione in queste province".

L'apprezzamento del resto dell'associazione

Il vicepresidente federale M. Pezzetti e i coordinatori delle province coinvolte accolgono con grande entusiasmo la nomina. "Siamo convinti - dice Pezzetti - che la leadership del Geom. Intelisano sarà fondamentale per l'ulteriore sviluppo dell'associazione sul territorio".

Intanto nasce il Comitato tecnico scientifico per la Transizione Ecologica

Nel frattempo all'interno del sodalizio è nata una nuova realtà. L'associazione ha infatti annunciato la nascita di un Comitato Tecnico Scientifico per la Transizione Ecologica. "Il Comitato - scrivono da Ldm - sarà presieduto dall'Ing. Marco Pezzetti, rinomato ricercatore attualmente impegnato presso il CERN di Ginevra, e sarà assistito nella presidenza da tre Vice Presidenti altamente qualificati: Ing. Giuseppe Valvo, membro del Comitato Scientifico Federale L.D.M.; Ing. Stefano Vaccaro, ricercatore e funzionario della Commissione Europea, in rappresentanza della Associazione Federata Conf.Ir; e Ing. Calogero Sollima, anch'esso ricercatore presso la Commissione Europea e membro della sezione culturale LDM Lago Maggiore. Il Comitato Tecnico Scientifico avrà il compito di rappresentare la Federazione Lega Diritti del Malato in tutte le riunioni istituzionali, a cui saremo invitati, calendarizzate dal Governo italiano riguardanti il rilancio del nucleare in Italia".