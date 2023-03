L'Aronese dell'anno è Betty Magistri

L’Aronese dell’anno 2023 è Elisabetta Magistri, volto molto noto in città per la sua attività di insegnante e responsabile di plesso della primaria Nicotera dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII e per essere una storica volontaria della Croce rossa.

Aronese dell'anno

A decretare la vincitrice della 23ª edizione dell’ambito riconoscimento è stata un’apposita commissione giudicatrice che, nominata e presieduta dal sindaco Federico Monti, si è riunita nel pomeriggio di giovedì 2 marzo nella sala Usellini del municipio aronese.

Dall’attenta lettura delle candidature, che ha preceduto la votazione, è emersa la peculiarità di ciascuna. Della vincitrice Magistri è emersa la dedizione all’insegnamento, quale Monitore Cri e quale pedagoga. Si è menzionato inoltre il progetto “Soccorso Bambino”, da lei realizzato insieme ad altre persone, che ha come obiettivo un primo approccio dei bambini al mondo dell’igiene e del primo soccorso. Iniziativa progettuale esportata anche in altre scuole, non solo piemontesi, che, come ha fatto notare l’assessora Autunno, ha dato lustro alla Città di Arona.

Alla compianta maestra Maria Grazia Caramella la commissione ha deciso di assegnare una menzione alla memoria per la sua dedizione al mondo giovanile.

La cerimonia del premio Aronese dell’anno 2023 si svolgerà domenica 19 marzo alle 17.30 nell’aula magna del Comune di Arona.