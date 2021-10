L'aronese Erika Mattina vince la fascia "People's choice" al concorso di Miss Mondo

Successo

E' stata la più votata sui social.

L'aronese Erika Mattina ha vinto la fascia "People's choice" al concorso di Miss Mondo Italia entrando anche nella top ten finale. Di fatto la giovane è stata la ragazza più votata sui social.

I ringraziamenti

"Mi sento onorata di avere una community come voi - ha scritto Mattina su instagram dove gestisce la nota pagina Leperledegliomofobi con la compagna Martina Tamaro - Siamo come una grande famiglia e volevo farvi sapere che ho sentito il vostro calore e il vostro affetto dal primo all'ultimo giorno. Ora torno a casa, da Martina, per ricominciare con i nostri 1000 progetti. Nel mio piccolo, spero di avervi trasmesso tutta me stessa anche in quest'esperienza".