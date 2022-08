L'aronese Massimo Cosentino nuovo segretario generale della Juventus

L'aronese Massimo Cosentino è il nuovo segretario generale della Juventus.

Cosentino passa alla Juventus

Cosentino, classe 1980, aveva già ricoperto per diversi anni lo stesso ruolo nell'Inter scudettata. Nato e cresciuto in Svizzera, a Sion, la mamma era del lago d'Orta (Armeno), ma lavorava al Ministero degli Esteri e il papà, di origini siciliane, lavorava lì. Dopo le medie il trasferimento ad Arona, dove ha studiato al Fermi (Scientifico) per poi laurearsi in Scienze Politiche Internazionali alla Cattolica. Dopo la laurea ha vinto una borsa di studio all'Onu (Ginevra) e ha fatto un master in Gestione/Organizzazione Sportiva al Real Madrid. Da lì è iniziata l'avventura nel mondo calcistico: prima con il Torino Fc, poi con il Novara nell'aprile 2010 come segretario sportivo e dopo alla Sampdoria nel 2011 dove ha svolto il ruolo di segretario generale sino a novembre 2014.

Poi l'Inter per più di sei anni e infine, nella scorsa stagione, Cosentino ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo del Sion fino alla chiamata, irresistibile, nello staff della Juventus per la stagione 2022-2023.

L'aronese prenderà in mano le mansioni che nell’ultima stagione sono state curate tra le altre cose da Paolo Morganti. Con lui, la Juventus torna ad avere una figura dedicata solo ed esclusivamente alla segreteria, come avveniva fino a due anni fa con Maurizio Lombardo.