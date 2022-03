L'aronese Niccolò Omodeo Zorini sul palco dell'Expo di Dubai

Musica

Il suo strumento è il sax baritono.

Da Arona a Dubai con il suo fedele saxofono baritono tra le mani. Niccolò Omodeo Zorini si è esibito sul prestigioso palco dell'Expo con le eccellenze della musica italiana.

Niccolò Omodeo Zorini

L'amore per la musica del ragazzo aronese classe 1989 è iniziato con un piccolo stop raccontato ora con il sorriso: "Alle medie volevo fare la sezione musicale alla Giovanni XXIII e invece non mi hanno preso". Una bella rivincita considerato poi il suo sbarco, anni dopo, nell'olimpo dei saxofonisti. "Sono aronese da generazioni e forse uno degli ultimi nati proprio nel reparto maternità dell'ospedale cittadino - racconta - La musica per me è iniziata come hobby. Ho fatto geometra al De Filippi e poi mi sono iscritto ad Architettura al Politecnico. Parallelamente ho coltivato la mia passione suonando nelle band locali e nelle bande di paese. A un certo punto ho deciso che l'architettura non era la mia strada e nonostante l'età un po' avanzata mi sono iscritto al conservatorio di Milano: avevo 27 anni".

Prima della partenza per Dubai Niccolò ha dato il suo ultimo esame del triennio, a giugno si laureerà per poi proseguire con il biennio. "La musica è ora la mia vita: insegno ai ragazzi privatamente, in banda, suono in gruppi e bande fra queste anche l'Ente musicale di Verbania dove siamo circa 90 elementi. Sto insomma cercando di fare quello che ho in testa: dopo il Conservatorio mi piacerebbe anche insegnare nella scuola pubblica".

Per quanto riguarda l'esperienza di Dubai, il ragazzo spiega: "Il Conservatorio di Milano prevede sempre attività per gli studenti: concerti, eventi, esibizioni in teatro per farci fare un po' le ossa. Io ero già maturo musicalmente quando sono entrato e quindi ho partecipato subito a questo tipo di attività esibendomi, ad esempio, a Roma e Verona. Per l'Expo di Dubai, tra tutti i conservatori italiani, hanno scelto i migliori elementi che si erano candidati tramite esibizione. E' stata fatta una graduatoria grazie alla quale i maestri hanno scelto gli elementi più idonei a quella importante esibizione. Io non avevo fatto le selezioni perché volevo dedicarmi agli esami e poi alla laurea ma mi ha contattato direttamente il conservatorio perché i due elementi prescelti non potevano andare a Dubai. Così, senza neanche una prova, sono partito. Devo dire che l'Expo è stato spettacolare con una macchina organizzativa fantastica e un palco enorme. In orchestra ho conosciuto musicisti fantastici ed eravamo trattati come professionisti di livello, non come studenti. Penso sia stata una delle esperienze più belle possano capitare a chi fa il mio percorso. Sono inoltre orgoglioso di aver portato il nome di Arona a Dubai. Penso anche di essere un esempio per i miei ragazzi, fra i quali quelli della San Giorgio Music Band di Arona, così che possano vedere dove si può arrivare con lo studio e l'impegno".