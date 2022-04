L'attività sanitaria a favore dei profughi ucraini all'Asl di Novara

Le modalità

A Novara, Arona e Borgomanero.

L’Asl Novara, per far fronte all’emergenza dovuto allo stato di guerra in Ucraina, ha riorganizzato l’attività sanitaria ambulatoriale nelle sedi di Arona e Borgomanero del Distretto Area Nord e nella sede

di Novara del Distretto Urbano di Novara.

I dettagli

I profughi provenienti dall’Ucraina per ricevere assistenza sanitaria potranno rivolgersi in accesso diretto (senza prenotazione) nelle sedi di:

Arona: Presidio Sanitario Territoriale – via San Carlo, 11 – piano terra da lunedì a venerdì dalle

9.00 alle 11.00;

Borgomanero: da lunedì 4 aprile 2022 – Poliambulatorio – viale Zoppis, 6 - secondo piano –

lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00;

Novara: Ambulatorio I.S.I. - Palazzina A, primo piano, stanza 6 – viale Roma, 7, nelle giornate

di:

lunedì 4 aprile 2022, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00;

martedì 5 aprile 2022, dalle 15.00 alle 17.00;

lunedì 11 aprile 2022 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00;

martedì 12 aprile 2022, dalle 15.00 alle 17.00;

martedì 19 aprile 2022, dalle 15.00 alle 17.00;

martedì 26 aprile 2022, dalle 15.00 alle 17.00.

Il profugo che dispone del codice STP potrà essere visitato e potranno essergli prescritti accertamenti

strumentali e/o viste specialistiche e terapia; nel caso in cui la persona fosse sprovvista del codice citato,

gli verrà rilasciato congiuntamente all’assistenza sanitaria.

Per le sedi di Arona e Borgomanero, per facilitare la comunicazione tra medico e paziente, si chiede la

presenza di una persona/accompagnatore in grado di parlare in italiano o di tradurre nella lingua di origine le informazioni legate alle condizioni di salute e quelle fornite nel corso della visita.

Presso l’ambulatorio di Novara, oltre al personale medico, sarà invece presente anche un mediatore

culturale e/o personale infermieristico.

"Ringrazio tutti gli operatori che dimostrano ancora una volta professionalità e impegno, in un momento particolarmente delicato e complesso, per dare risposte ai bisogni di salute di persone che fuggono dalla guerra" afferma Angelo Penna, Direttore Generale dell’Asl Novara.