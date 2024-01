Lavori in corso a Lesa: il punto

Sono cominciati lunedì scorso i lavori antistanti l’ingresso delle Scuole Alessandro Manzoni di Villa Lesa, per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per aumentare la sicurezza della zona.

Lavori anche a Calogna

Sono partiti anche i lavori a Calogna per la realizzazione del nuovo campetto di calcio al cui cantiere si aggiungerà anche una porzione di terreno, sempre ad uso ricreativo, grazie alla disponibilità dei proprietari confinanti nel cederla gratuitamente.

Anche le opere sono in gran parte finanziate da un benefattore sensibilizzato dalla lettura del "manifesto delle manine ".

Infine una comunicazione in merito alla concessione demaniale in zona foce dell'Erno: con provvedimento del 15 gennaio 2024 è stata comunicata agli interessati la decadenza della Concessione Demaniale L/O/349 del 11/09/2018. Pertanto nelle prossime settimane saranno avviate le procedure di evidenza pubblica per arrivare ad una nuova Concessione per l'utilizzo dell'area.