Lavori in corso al plesso scolastico di Villa Lesa

Iniziato oggi il cantiere per le opere che andranno a migliorare la qualità dell'aria negli ambienti scolastici, con la tinteggiatura di tutte le aule con vernici speciali, utilizzate anche nelle strutture ospedaliere, come ad esempio una pittura lavabile fotocatalitica (prodotto consigliato anche da Legambiente), che purifica l’aria da virus e batteri. Grazie all’attenzione dell’Assessore Federica Schiavini e al lavoro coordinato con l’Ufficio Tecnico dell’Unione.

I dettagli

Il costo degli interventi sarà di 37.000€ di cui 21.000€ a carico del Comune e 16.000€ finanziati dalla Regione Piemonte.

Prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, avranno poi luogo altre piccole e medie manutenzioni.

Per la sola graduatoria della scuola primaria è stata prorogata a giovedì 5 settembre la scadenza della presentazione delle richieste. Qui tutte le informazioni.

La graduatoria per il doposcuola, al precedente termine del 31/07/2024, si era chiusa con 13 nominativi su 14 posti disponibili, per la scuola dell'infanzia e 12 nominativi su 28 posti disponibili per la scuola primaria.