Lavori in piazza Comolli a Oleggio Castello: cambiano viabilità e parcheggi

Oleggio Castello annuncia una serie di lavori su via Manzoni e piazza Comolli: ecco come è destinata a cambiare la viabilità a partire da domani.

Al via i lavori in piazza Comolli

L'Amministrazione comunale ha annunciato nei giorni scorsi il via libera ai lavori in via Manzoni e piazza Comolli, a Oleggio Castello. L'opera prevede il rifacimento completo delle due aree e il cantiere aprirà domani, 5 giugno, e chiuderà probabilmente a fine mese.

Previsti disagi per la viabilità e i parcheggi

Inevitabilmente i lavori andranno ad impattare sulle abitudini quotidiane dei cittadini di Oleggio Castello. Nello specifico sono previsti la dismissione temporanea degli stalli di sosta in largo Comolli (lato farmacia e fronte area parco giochi), il divieto di accesso in via Monte Rosa all'altezza dell'intersezione con via Mazzini, esclusi i residenti, e l'obbligo di svolta a destra su via Monte Rosa per i veicoli provenienti da via Mazzini.

Le rassicurazioni del Comune

"Cari Oleggesi - scrive l'Amministrazione nella sua comunicazione ai cittadini - nel mese di giugno, a partire dal 5, inizieranno le opere per il rifacimento della via Manzoni e della Piazza Comolli. I lavori sono stati appaltati e sarà nostro impegno, unitamente all’Impresa esecutrice, al Direttore dei Lavori, all’Ufficio Tecnico Comunale ed alla Polizia Locale, che siano svolti in modo da arrecare meno problematiche possibili, in special modo per quanto riguarda la viabilità ed i parcheggi. L’impresa esecutrice è disponibile, pur non incidendo nelle tempistiche di esecuzione dei lavori, ad eseguire gli stessi per “step” che consentano, ovviamente per quanto possibile, la circolazione della via e il reperimento di parcheggio, anche nell’ambito delle zone attualmente non destinate a tale scopo. Sarà quindi possibile e necessario, che durante l’esecuzione delle opere, la viabilità sia più volte modificata, e di ciò ne avrete riscontro mediante l’esposizione di adeguata cartellonistica ecc.

Il progetto è stato improntato a rendere non solo fruibile la piazza per ospitare eventi ecc., ma anche a rendere la via Manzoni percorribile e fruibile non solo come mera viabilità, ma anche come parte del disegno architettonico della piazza stessa. L’Amministrazione Comunale è a disposizione per ogni chiarimento".