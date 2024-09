Lavori in ritardo all'Anna Frank di Arona, Gusmeroli: "Apertura regolare lunedì"

I lavori alla scuola Anna Frank di Arona riguardavano il rifacimento del tetto, l’installazione di pannelli fotovoltaici, la messa a norma antisismica con lavori strutturali e piccoli lavori sull’esterno.

I ritardi

"I lavori nelle scuole si possono fare nel periodo estivo e/o durante le vacanze di Natale - spiega il sindaco Alberto Gusmeroli - Questi si sono protratti con un ritardo stimabile in 30/35 giorni sostanzialmente per tre ragioni: la piovosità sino a metà luglio, un ordinanza della Regione Piemonte che vietava qualsiasi lavoro all’esterno nelle ore calde (12.30 - 16.00) e la scoperta di dover rifare i pilastri del tetto in quanto non costruiti originariamente in sicurezza. In queste settimane con l’Assessore Dr.Monica D’Alessandro, i tecnici comunali, la ditta e il progettista abbiamo fatto sopralluoghi continui e ottenuto che aumentasse il personale lavorando anche il sabato e Domenica. I lavori interni sono ultimati e tutte le aule sono state già pulite dal bravissimo personale della scuola.

Manca il corridoio e l’ingresso la cui pulitura viene lasciata alla fine. Tra oggi pomeriggio (appena spiove) e domattina tutti i giardini vengono liberati da attrezzatura e materiale di cantiere. Domani pomeriggio la ditta Boscoforte provvederà a tagliare erba e sistemare i giardini. Sabato e Domenica proseguiranno i lavori sul tetto. Quindi per Lunedì la scuola all’interno sarà completamente utilizzabile e pulita. Solo un piccolo ponteggio resterà’ nella parte di fianco, non per tutto il laterale, normalmente già non accessibile ai bambini, in modo che i prossimi sabati e domeniche possano ultimare i lavori solo dall’esterno. Il giardino sarà al 100% accessibile e utilizzabile dai bambini in sicurezza, l’ingresso sarà risistemato in ordine ai muretti e aiuole mentre e’ già previsto il rifacimento dei serramenti e la verniciatura interna per le festività natalizie. Nei prossimi giorni con l’Assessore e i tecnici continueremo a monitorare i lavori affinché ciò scritto sia rispettato. Tanto mi sembrava corretto dare per informazione a insegnanti, personale della scuola e genitori dei bambini. Lavoriamo al massimo per migliorare la scuola e aprire regolarmente lunedì".