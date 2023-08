Lavori nelle scuole comunali aronesi

Con l’Assessore all’istruzione Chiara Autunno e i tecnici comunali, l'assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli ha fatto un sopralluogo alle scuole comunali "dove come ogni estate concentriamo le manutenzioni"

Ecco i lavori effettuati e quelli ancora in corso:

Scuola Usellini: Riparazione marciapiede esterno, sostituzione palo volley e riparazione porta di ingresso.

Dante Alighieri: Sistemazione veneziane, Riparazione riscaldamento palestra, Riparazione porte antipanico, Riparazione porte tagliafuoco e Messa terra intorno alle piante.

Anna Frank: Ordinata targhetta con nome da scuola da apporre, Sistemato palo in giardino punto di raccolta, Sostituito telo ombreggiante lato San Giorgio, Sistemato esterno con posizionamento nuova ghiaia, Asfaltatura ingresso, Verniciatura cancello carraio e corrimano esterno, Eliminazione piante dalle fioriere che verranno chiuse, Sistemato veneziane all’esterno e Sistemata tetto copertura con riparazione colmo.

Scuola media: Verniciatura cancelli carraio e di ingresso e Dato incarico per sistemare cornicioni lato Palagreen

Materna di via Piave: Contattato Giardiniere immobili adiacenti per pulizia verde, Sistemazione gradini lato via XXIV Maggio, Sistemazione pali luce, Sistemazione palo punto di ritrovo, Riparazione riscontro finestra D, Sistemazione veneziana caduta e Verniciatura porzione di muro dietro vasca delle palline. Sono inoltre in fase di esecuzione i lavori di sistemazione della copertura del tetto e il rifacimento dell’impianto di riscaldamento .

Infine alla Nicotera/Battisti sono in corso i lavori al vano scala e le prove di vulnerabilità sismica.